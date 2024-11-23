Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 51 adet elektronik sigara ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.M.G. isimli şahsın, Çobanlar ilcesinde çeşitli yollardan temin ettiği gümrük kaçağı kişisel kullanımı aşacak sayıda elektronik sigaraları satarak maddi kazanç sağladığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler Ardından şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 51 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Afyon'da Jandarmadan Elektronik Sigara Operasyonu - Son Dakika
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