Afyon'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 03 AHG 053 plakalı motosiklet yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan D.A.'ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve D.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazan ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR