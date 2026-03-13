Afyon'da Otobüs Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da otobüsün çarptığı kadının hayatını kaybettiği kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kent merkezinde 1 Aralık 2025'te, E.Y'nin kullandığı 03 AAL 127 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsü yaya yolundan geçmeye çalışan Elçin Aksu (44) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde sürüklenen kadın ardından kafasını kaldırım taşına vurdu. Kazanın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aksu, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde iki gün sonra vefat etti. Olayın ardından otobüs şoförü E.Y., hakkında açılan davada bir ay tutuklu kaldıktan sonra görülen duruşmada ev hapsine alındığı ve davanın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - AFYONKARAHİSAR