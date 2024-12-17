Afyon\'da Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 2 milyon 930 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine bir tır durdurularak aramam yapıldı. Aramada koliler içerisinde 2 milyon 930 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olay sonrası 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR