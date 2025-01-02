Afyon'da Silahlı Kavga: Jandarma Katliamı Önledi

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İki kişinin öldüğü silahlı kavgaya jandarmanın müdahalesi katliamı önledi... Çatışma anları kamerada

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. İki tarafın aile üyelerinin ellerinde silah bulunan kişilerin önüne geçmeye çalıştıkları görülürken, kavgaya jandarmanın zamanında müdahalesi olayın katliama dönüşmesi engellendi.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan N.K., H.G., H.G., H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurgül Kocaoğlu ve Hatice Gümüş ve H.G. av tüfeği ve tabanca ile vuruldu.

Sandıklı Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kocaoğlu ve Gümüş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili H.K., E.K., H.G., S.G., T.G., A.Ç. ve Y.D. isimli şahıslar ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmanın müdahalesi katliamın önüne geçti

Çatışmanın ortaya çıkan görüntüleri ise görenlere adeta dehşete düşürdü. Pompalı tüfekler ve tabancalarla tarafların birbirine saldırdıkları görüntülerde iki tarafında aile üyelerinin ellerinde silah bulunan kişilerin önüne geçmeye çalıştıkları ve ateş açmalarını engellemeye çalıştıkları gözlendi.

İhbarı alır almaz bölgeye giden jandarma ekipleri ise taraflara müdahale ederek daha fazla ölüm ve yaralanmanın önüne geçti. Jandarmanın müdahalesi yaşanabilecek bir katliamı engelledi.