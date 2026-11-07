Afyon'daki saldırıda 8 vatandaş öldü, saldırgan kısa sürede yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da katıldığı bir haber kanalı programında açıklamalarda bulundu. Afyon'daki saldırıyla ilgili konuşan Bakan Çiftçi, "Afyon'da malesef üzücü bir hadise yaşadık. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırgan kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan takiple yakalandı. Öncelikle saldırada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor"

Fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı. Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgili soruşturmaları var. Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu" ifadelerini kullandı.

"MEB ve İçişleri olarak tedbirleri artırdık"

Okullardaki güvenlik önlemleriyle ilgili konuşan Bakan Çiftçi, şunları dedi:

"Biz MEB ve İçişleri olarak tedbirleri artırdık. Daha da geliştirilmesi yönünde bu tedbirlerin çalışmalar yaptık. 4 ay çalıştık, 7 bakanlık bir araya geldik. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız da var. Tüm bakanlıklar bir araya geldik. Herhangi bir şekilde sızıntı verdiklerinde öğrenciler bunun erken zamanlarda teşhis edilmesi ve okulun, sosyal hizmetlerin hemen devreye girdiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bir protokol imzaladık. Protokol şu anda yürürlükte. Okul güvenliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak genelge de yayımladık, valiliklerimizi de talimatlandırdık. Şu anda 611 müfettişimiz sahayı tarıyorlar. Alınan tedbirleri, tedbirlere ilişkin bir açıklık var mı vs. diye. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili raporu da bize sunacaklar. Tedbirleri artıralım diye çalışma bakanımızla görüşmüştüm. 31 bin kadro verdiler bize. Bu kişiler güvenlik sertifikasına da sahipler. 31 bin kişiyi istihdam ettik ve 28 bin 945 kişi göreve başladı. Bunlar okul bahçe görevlisi olarak, polislerimizin bekçilerimizin yanında onlar da çalışıyor. Onlara dedektör de verdik. Bunun dışında okulun bahçe duvarlarının dışarısında güvenlik, asayiş ekiplerimiz var. Çocuk şube görevlilerimiz, narkotik ekiplerimiz, trafik ekiplerimiz hepsi çalışmalarını sürdürüyor."

"COP31 için de havada, karada, denizde tedbirlerimiz var, Antalya'da 26 bin polis görevde"

COP 31 için alınan önlemlerden bahseden Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak her meseleyle aşağı yukarı bağlantımız var mutlaka. Temmuz ayında bir NATO zirvesi oldu Ankara'da 56 bin polisimiz görev aldı. Devlet başkanları geldiler ve ülkemiz için çok prestijli bir toplantıydı. Aynı sistemi COP31 için uyguluyoruz. Yeşille gösterilen iller birinci, turuncu iller ikinci dereceden iller, lacivert yerler ise sınır hattı olarak üçüncü dereceden illerimiz. Bu illerin her biri için özel tedbirlerimiz var. NATO tedbirlerine benzer güvenlik tedbirleri aldık. Antalya'da 26 bin polis görevde. COP31 için de havada, karada, denizde tedbirlerimiz var. Biz yine bu organizasyonu kusursuz şekilde tamamlamayı planlıyoruz. Her türlü negatif gelişmeye karşı planımız hazır. 100'e yakın devlet başkanı katılacak. 200 civarında bakan katılacak, 20 bin civarında delegasyon katılacak. Her gün 100 bin ziyaretçi gelecek buraya. Bu organizasyonu da alnımızın akıyla tamamlayacağız" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye'yle beraber 50 yıllık prangadan da kurtulmuş oluyoruz"

Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Bakan Çiftçi, "Terörsüz Türkiye'yle beraber 50 yıllık prangadan da kurtulmuş oluyoruz. Bu da başlı başına Cumhuriyetin ikinci asrının büyük başarılarından birisi. Cumhurbaşkanımızın iradesinin bu konuda belirleyici bir etkisi var. 2 sene önce Malazgirt'te iç cephenin tahkimi ile başladı bu süreç. Ardından sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki desteğiyle bu konu iyi bir noktaya geldi. Meclis'te komisyon toplantıları yapıldı, hukuki zemin oluştu. Bu da Cumhur İttifakı'nın başarılarından birisi. O günden bugüne süreci yaşadığım için çok iyi karşılaştırma yapabiliyorum. Güvenlik noktasında da bugün sınırlarımız daha güvenli. Kara sınırlarımızda, doğu sınırlarımızda bin 365 kilometre sınır duvarlarımız var. Optik kuleler inşa ettik, dronlarla, İHA'larla sürekli gözetleniyor. Sınırlarımız şu anda daha güvenli. 7/24 devriye atıyorlar" dedi.

"Silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğu getirilmesi planlanıyor"

Silahı olanlara çelik kasada saklama zorunluluğunun getirilmesinin planlandığını ifade eden Bakan Çiftçi,"Okul saldırılarında da örneklerini gördüğümüz üzere, ateşli silahları çocukların ulaşabileceği şekilde muhafaza eden kişilere, başka bir suç oluşmadığı takdirde 3 yıla yakın hapis cezası öngörülüyor. Evde anne-babanın ruhsatlı silahı var. Çocuk alıp bunu okula götürüyor. Bunun çocuğun eline geçmemesi lazım. Biz bu konuda da bir kanun değişikliği öngörüyoruz. Evde bulunan ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde saklanması gerekiyor. Bu kapsamda, silah ruhsatı verilecek kişilere çelik kasa zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeyle silah sahiplerinin ruhsatlı silahlarını çelik kasada muhafaza etmeleri sağlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene yılın ilk 10 ayında 786 suç örgütünün elebaşının liderinin Türkiye'ye iadesini sağladık"

Suç ve Suçlularla mücadele konusuna da değinen Bakan Çiftçi, "Bu sene yılın ilk 10 ayında 786 suç örgütünün elebaşının liderinin Türkiye'ye iadesini sağladık. Bunu da geçtiğimiz günlerde Belçika'da bir toplantı vardı, ona katıldık. Ben Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Gürcistan'a gittim. En sonunda Belçika'ya gittim. Yurt dışındaki muhataplarımızla görüşerek, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kapağı atmış kişilerin iadesini sağlıyoruz. Şu anda 786 kişi bu şekilde iade edildi. 2021-2025 arasında 134 kişi 10 ayda iade olarak alınırken yurt dışından bu yıl 786 kişinin alındığını görüyoruz. Aranan suçlular için yurt dışı temaslarımız devam edecek. Suçlular ülke değiştirerek elimizden kurtulacaklarını düşünmesinler. Ülke değiştirmeleri sadece onları yakalayıp getireceğimiz yerleri değiştiriyor. Önümüzdeki günlerde İtalya'ya gideceğim. Bir sonraki durağım Almanya olacak. Güvenlik diplomasisini devam ettireceğiz. Bunların neticesinde bu sene zaten 786 kişinin iadesini sağladık. Bunların 183 kişisi ise organize suç örgütü lideri üyesi. Bir de başka ülkenin vatandaşı olup da ülkemizde yakaladıklarımız var. INTERPOL, EUROPOL ile arananlar. 58 ülkenin aradığı 497 kişiyi yakaladık bu sene" diye konuştu.

"12/36'ya geçebilmemiz lazım"

Polislerin çalışma saatleriyle ilgili konuşan Çiftçi, "Polis teşkilatımızın göreve geldiğimden beri beklentilerini biliyorum. İlk söylediğim şeylerden biri 12/36 çalışma sistemine geçeceğiz demiştim. 12/36'ya geçebilmemiz lazım. Her birimde bu sisteme geçemeyiz tabii ki. Terörle mücadelede, siber suçlarla mücadelede, narkotik suçlarla mücadelede buna geçemeyiz. Ama geçebileceğimiz birimler var. Karakollarda, hassas bölgelerde, koruma şubede geçebiliriz gibi. 12/36'ya geçebileceğimiz birimlerde eylül ayı itibarıyla buna başladık. Şu anda illerde müfettişlerimiz var. Az önce okul güvenliğiyle ilgili müfettişlerimizin sahada olduğunu söylemiştim. Sahadaki müfettişlerimiz de bu 12/36 sistemine geçilip geçilmediğini de denetliyorlar aynı zamanda. 12/36 sağlayamadığımız birimlerde fazla çalışma ücreti öngörüyoruz. Diğerleri sisteme geçip daha rahat kavuşma imkanına kavuşabiliyor ama bunu yapamadığımız yerler var. Bir sonraki çalışmamız fazla mesailerinin ücretlendirilmesi olacak. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapacağız. Buradaki düşüncemiz, İstanbul'da İzmir'de, büyükşehirlerde kiralar arttı. Polislerimizin de hayat şartları ağırlaşmış olabiliyor. Burada toplu konut yapıp, uzun vadelerle, kira öder gibi polislerimizin ev sahibi olmaları yönünde bir çalışma başlattık. İlk olarak Ankara'dan başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun ve Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı, İzmir'e İstanbul'a, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız. İstanbul'da polis teşkilatımızın elinde 3 bin 350 civarında bir lojman var. Bunu yakın zamanda 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.