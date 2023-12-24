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Afyonkarahisar-Ankara karayolunda tır kayarak refüje girdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar-Ankara karayolunda tır kayarak refüje girdi

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda 28 ton inşaat demiri yüklü tır kayarak refüje girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda dorseden kayan demirler tırın kupasını parçalarken, karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.

Afyonkarahisar-Ankara karayolunda tır kayarak refüje girdi
24.12.2023 - 11:00,
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Afyonkarahisar- Ankara karayolunda 28 ton inşaat demiri yüklü tır kayarak refüje girdi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda dorseden kayan demirler tırın kupasını parçalarken, karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 45. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 JTU 26 plakalı inşaat demiri yüklü tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kayan tır ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kaza esnasında tırın dorsesinde bulunan yaklaşık ağırlığı 28 tonu bulan inşaat demirleri kayarak tırın kupasını parçaladı. Kazayı sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Olay sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, kazadan dolayı karayolunun bir yönünde trafik durma noktasına geldi. Tırın vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Ankara, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar-Ankara karayolunda tır kayarak refüje girdi - Son Dakika


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