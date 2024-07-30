Afyonkarahisar\'da 14 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'da 14 farklı dosyadan 10 yıl 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma, mala zarar verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçları gibi 14 farklı dosyadan hakkında 10 yıl 22 gün hapis cezası bulunan R.B.'nin peşine düşüldü. Polis ekipleri şahsın açık cezaevinden firar ettiğini tespit ederken ardından yapılan takip sonrası şüpheliyi yakalamayı başardı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR