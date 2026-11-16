Afyonkarahisar\'da 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası olan şahıs yakalanıp tutuklandı

Afyonkarahisar'da 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası olan şahıs yakalanıp tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs, güvenlik güçlerinin takibi sonucu kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık ve güveni kötüye kullanma, tehdit, hırsızlık ve kasten yaralama" suçlarından 17 yıl 4 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan A.E., isimli şahsın yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan takip sonrası şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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