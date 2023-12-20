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Afyonkarahisar'da 4 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı. - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 4 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı.

Afyonkarahisar'da eski eşi ile birlikte 4 kişiyi öldüren şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonucunda saklandığı barakada yakalandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan aile üyeleri maalesef kurtarılamadı. Katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar\'da 4 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı.
20.12.2023 - 09:33,  Güncelleme: 09:35
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Afyonkarahisar'da eski eşi ile birlikte 4 kişiyi katleden şahıs jandarma ekiplerinin başarılı takibi sonrası saklandığı barakada yakalandı.

Çayığbağ Beldesi Uğur Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, M.M.T., yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol'un beldede bulunan baba evine giderek çocuğunu görmek istedi. Ancak burada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T. sokak ortasında eski karısı Havva Nur Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış'ın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. M.M.T. aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.M.T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı. Gözaltına alınan M.M.T.'nin jandarmada sorgusuna başlanacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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