Afyonkarahisar\'da 44 gram uyuşturucuyla 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da 44 gram uyuşturucuyla 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da Bursa'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine polisin Kütahya yolu uygulama noktasında durdurduğu otomobilde 44 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen polis ekipleri Kütahya yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili B.A., H.K. ve Ü.A. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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