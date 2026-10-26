Afyonkarahisar\'da 44 gram uyuşturucuyla 3 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen polis ekipleri Kütahya yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A., H.K. ve Ü.A. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.