Afyonkarahisar'da 6 ilçede 715 öğrenci ve 56 öğretmene siber güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 6 ilçede 715 öğrenci ve 56 öğretmene siber güvenlik eğitimi verildi

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Afyonkarahisar\'da 6 ilçede 715 öğrenci ve 56 öğretmene siber güvenlik eğitimi verildi
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, 6 ilçedeki okullarda 715 öğrenci ve 56 öğretmene siber güvenlik eğitimi verdi. Eğitimlerde siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve parola güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6 ilçedeki okullarda 715 öğrenci ve 56 öğretmene yönelik siber güvenlik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İhsaniye, Şuhut, Dinar, Çay, Sultandağı ve Emirdağ ilçelerindeki okullarda bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimlerde siber farkındalık, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, parola güvenliği ve dijital dünyadaki riskler konularında öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
Teknoloji3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimAfyonSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 6 ilçede 715 öğrenci ve 56 öğretmene siber güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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