Afyonkarahisar'da 6 yaşındaki çocuk motosiklet kazasında yaralandı

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Afyonkarahisar'da 6 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki gencin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M.E. (17) isimli gencin kullandığı tescilsiz motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü T.E. (6) isimli çocuğu çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR