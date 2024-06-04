Afyonkarahisar'da Adliye Saldırısı: Saldırganlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Adliye Saldırısı: Saldırganlar Serbest Bırakıldı

Afyonkarahisar'da görülen bir dava sonrası 2 erkek şahıs, kadın ve kocasına adliye içerisinde ve adliyenin bulunduğu sokakta saldırdı. Polislerin müdahalesiyle saldırganlar gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

04.06.2024 10:22
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Afyonkarahisar'da görülen bir dava sonrası 2 erkek şahıs, kadın ve kocasına önce adliye içerisinde, ardından takip ederek adliyenin bulunduğu sokakta saldırdı. Genç kadının yardım çığlıklarına polisler yetişti. Ekipler güçlükle sakinleştirip gözaltına aldığı saldırganlar ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Olay, Afyonkarahisar Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adliyede görülen bir dava sonrası Ş.C. isimli genç kadın, mahkemede yalan beyanda bulunan şahitlerle ilgili çıkışta serzenişte bulundu. Davanın taraflarından Y.H.Z. ve dayısı olduğu bildirilen H.S. genç kadına küfrederek üzerine yürüdü. Mahkeme bekleme salonunda hazır bulunan çevik kuvvet ekipleri şahıslara müdahale ederek olayın büyümesinin önüne geçti. Ş.Ç., kocası G.C. ve avukatları adliyeden ayrıldıktan yaklaşık 5 dakika sonra polis Y.H.Z. ve H.S.'nin dışarı çıkmasına izin verdi.

Ş.C. ve G.C., sokakta araçlarının başında avukatlarıyla duruşma ile ilgili değerlendirmede bulunurken, dışarı çıkan Y.H.Z. ve H.S., koşarak, hakaret ve küfürler ederek taraflara saldırdı. Y.H.Z., Ş.C. ve G.C.'ye 'hadi şimdi ne yapacaksınız' diyerek taraflara saldırdı.

Mahkemede "nefes alamıyorum" dedi, dışarıda 100 metre koşarak saldırdı

Büyük korku ve paniğin yaşandığı olayda 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesinde karın bölgesinden bıçaklandığı için nefes almakta zorlandığını iddia eden Y.H.Z., dışarda tarafların üzerine yaklaşık 150 metre koşarak saldırdı. Dayısı ile saldırıyı gerçekleştiren şahıs taraflarla birlikte gözaltına alınıp sağlık raporu için hastaneye götürüldüklerinde saldırı girişimlerinin sözlü olarak devam ettiği öğrenildi.

"Tecavüzcü müyüz biz? Nasıl kelepçe takarsınız?"

Y.H.Z. gözaltına alınırken polislere de tepki göstererek "Tecavüzcü müyüz biz? Nasıl kelepçe takarsınız" diyerek direndi. Polis arbedeye sonucu şahsı etkisiz hale getirerek kelepçeledi. Bu sırada dayı H.S. de kendilerini kelepçeleyen polislere tepki göstererek kelepçelenmelerini gerektirecek bir olay olmadığını öne sürdü.

Polis tarafları güçlükle sakinleştirdi

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Ş.C. isimli genç kadın yardım çığlıkları atarak taraflardan uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada olumsuzluğun yaşanabileceğini düşünün çevik kuvvet ekipleri adliye girişinde güvenlik önlemi alırken, Ş.C.'nin çığlıkları üzerine yardıma koştu. Y.H.Z. ve H.S., tarafları darp edemeden polis tarafından güçlükle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şahıslar karakoldaki ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Adliye Saldırısı: Saldırganlar Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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