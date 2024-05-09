Afyonkarahisar\'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmada kenevir ekmekten dolayı 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.C.A., hırsızlık ve uyuşturucu satma suçundan 15 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan C.G. düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR