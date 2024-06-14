Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarmanın Takibi Sonucu Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede K.D., isimli şahsın 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs ekiplerin takibi sonrası Sülümenli beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. K.D., isimli şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR