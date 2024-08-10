Afyonkarahisar\'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde H.Y., isimli şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR