Afyonkarahisar'da Bisiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Bisiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar\'da Bisiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Çayırbağı beldesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bisiklet sürücüsüne çarptı. Hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsü ne yazık ki hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.04.2024 20:22
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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Çayırbağ kavşağı yakınlarında bisiklet ile ilerleyen Halil K'ye (70) çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Halil K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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