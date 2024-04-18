Afyonkarahisar\'da Bisiklet Sürücüsü Hafif Ticari Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Çayırbağ kavşağı yakınlarında bisiklet ile ilerleyen Halil K'ye (70) çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Halil K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR