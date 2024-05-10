Afyonkarahisar'da çiftçi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli dron ile yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da çiftçi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli dron ile yakalandı

Afyonkarahisar\'da çiftçi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli dron ile yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir çiftçi, yanında çalışan çobanın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarmanın dron ile yaptığı arama çalışmasıyla yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

10.05.2024 16:14
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Afyonkarahisar'da bir çiftçi yanında çalışan çobanın saldırısı sonrası boğazından bıçaklanarak öldürülürken, olayda sonra kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık arazide yaptığı arama çalışmasıyla yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen şahısla iş konusunda tartıştı. Akşit traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahısın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi. Bu sırada aile üyeleri 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şahıs jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sandıklı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da çiftçi bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli dron ile yakalandı - Son Dakika

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