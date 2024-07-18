Afyonkarahisar'da çocuk sürücülerin karıştığı trafik kazasında yaralılar var

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 2 aracın çocuk sürücüleri yaralandı.

Olay, Dazkırı ilçesine bağlı Kızılören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., (13) idaresindeki 03 NB 058 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.K. (12) idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçların üzerinden savrularak yere düşen çocuk sürücüler yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR