Afyonkarahisar'da Define Arayan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Define Arayan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Define Arayan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri, ellerinde dedektör ve kazma bulunan 4 şahsı yakaladı. Şahısların define aradıkları belirlenirken, gözaltına alındılar.

08.08.2024 10:12
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Afyonkarahisar'da dedektör ve kazma ile define arayan 4 şahıs devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çobanlar ilçesi Sırakapı Mahallesi Beşağıl mevkiinde devriye gezerken, 4 şahsın ellerindeki dedektör ve kazma ile gezdiklerini fark etti. Ardından şahısların yanlarına giden ekipler isimleri C.K., Ü.Ö., H.K. ve F. K., olduğunu tespit etti. Şahısların define aradıkları belirlenirken, şüpheliler sonrasında yanlarında bulunan malzemeler ile birlikte gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Define Arayan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika

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