Afyonkarahisar'da Dolmuşla Çarpışan Elektrikli Mopette 5 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da dolmuşla çarpışan elektrikli mopette üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.U., idaresindeki 03 M 0368 plakalı dolmuş ile A.A., idaresindeki elektrikli moper henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada mopet sürücüsü ile araçta bulunan S.A. (4), A.A. (7) ve E.A. (8) ile Z.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR