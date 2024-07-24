Afyonkarahisar'da Dolmuşla Çarpışan Elektrikli Mopette 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Dolmuşla Çarpışan Elektrikli Mopette 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Ataköy mahallesinde meydana gelen kazada, dolmuş ile elektrikli moped çarpıştı. Kazada, moped sürücüsü ve araçta bulunan 3 çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

24.07.2024 15:21
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Afyonkarahisar'da dolmuşla çarpışan elektrikli mopette üçü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.U., idaresindeki 03 M 0368 plakalı dolmuş ile A.A., idaresindeki elektrikli moper henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Kazada mopet sürücüsü ile araçta bulunan S.A. (4), A.A. (7) ve E.A. (8) ile Z.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Dolmuşla Çarpışan Elektrikli Mopette 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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