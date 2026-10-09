Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 594 uyuşturucu hap çıktı, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 594 uyuşturucu hap çıktı, 2 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar\'da durdurulan araçta 594 uyuşturucu hap çıktı, 2 şüpheli tutuklandı
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Afyonkarahisar kent girişinde yapılan asayiş ve trafik denetiminde şüphe üzerine durdurulan araçta 594 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 594 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetimde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 594 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından T.G. ve S.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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