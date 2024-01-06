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Afyonkarahisar'da elektrikli bisiklet kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da elektrikli bisiklet kazası: 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde meydana gelen kazada, bir elektrikli bisiklet sürücüsü ve yanında bulunan 2 çocuk yaralandı. Kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen bisikletin neden kaza yaptığı henüz belirlenemedi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar\'da elektrikli bisiklet kazası: 3 kişi yaralandı
06.01.2024 - 11:50,  Güncelleme: 11:53
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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisiklette ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hocalar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. (71) idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada V.K., ile birlikte E.N.K. (10) ve V.K., (9) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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