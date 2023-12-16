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Afyonkarahisar'da Emekli Polis Memurunun Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Emekli Polis Memurunun Cansız Bedeni Bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kayıp olarak aranan emekli polis memuru Fahri Akcin'in cansız bedeni yol kenarında bulundu. İfadesi alınan cinayet zanlısı, Akcin'i silahla öldürdüğünü ve cesedini yol kenarına attığını itiraf etti.

Afyonkarahisar\'da Emekli Polis Memurunun Cansız Bedeni Bulundu
16.12.2023 - 23:22,
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Afyonkarahisar'da kayıp olarak aranan emekli polis memurunun cansız bedeni yol kenarında bulunurken, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 14 Aralık'ta bir anda ortadan kaybolan emekli polis memuru Fahri Akcin'in (59) yakınları Dinar Emniyet Müdürlüğüne Akcin'den haber alamadıklarını ve kayıp olduğunu düşündüklerini söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri tarafından başlatılan çalışmalarda şüpheli olduğu düşünülen Ö.T., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Yapılan sorguda cinayeti itiraf eden Ö.T., Akcin'i silahla öldürüp Haydari beldesinde bulunan Yeniköy yoluna cesedi attığını silahı da yol kenarına bıraktığını açıkladı. İtiraf üzerine konunun geçtiği bölgeye giden güvenlik güçleri yol kenarından 10 metre uzaklıkta Akcin'in cansız bedenini buldu. Cinayet zanlısı şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Haydarlı, Son Dakika

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