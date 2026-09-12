Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

Afyonkarahisar\'da FETÖ\'den aranan şahıs yakalanarak tutuklandı
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Afyonkarahisar'da FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis tarafından kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde N.İ., isimli şahsın örgüte üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Afyon, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da FETÖ'den aranan şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

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