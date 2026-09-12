Afyonkarahisar\'da FETÖ\'den aranan şahıs yakalanarak tutuklandı

Afyonkarahisar'da FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde N.İ., isimli şahsın örgüte üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.