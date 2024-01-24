Afyonkarahisar\'da gümrük kaçağı cep telefonu satan şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı

Afyonkarahisar'da gümrük kaçağı cep telefonu satan bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ü. (29) isimli şahsın ilçede ve Dişli beldesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları sattığı yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek operasyon yaptı. Şahsı kullandığı aracı durdurarak arama yapan ekipler 12 adet cep telefonu, 16 adet kulaklık ve 8 adet kaçak elektronik kol saati ele geçirdi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR