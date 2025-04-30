Afyonkarahisar\'da Güvenlik Denetimleri

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 8 bine yakın kişinin ve 2002 aracın sorgulaması yapılırken, denetimlerde ayrıca ruhsatsız 8 adet silah ile bıçak ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 21-27 Nisan tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimlerde gerçekleştirildi. Denetimlerde 7 bin 894 şahıs sorgusu ve 2 bin 2 araç sorgusu yapıldı. Denetimlerinden ardından kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise "Denetimlerde 28 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 12 şahıs olmak üzere toplam 40 şahıs yakalandı. Yapılan uygulama ve kontrollerde 2 adet tabanca, 6 adet tüfek, 19 adet bıçak ve 29 adet fişek, 2,83 gr uyuşturucu madde, 3,6 gr uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu madde, 122 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Toplamda 89 şahsa ve 15 araca idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçirilen 19 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 19 şahsa idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR