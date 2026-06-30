Afyonkarahisar'da Güvenlik Denetimleri - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Güvenlik Denetimleri

Afyonkarahisar\'da Güvenlik Denetimleri
30.06.2026 12:33
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Son bir haftada 8 bin kişi sorgulandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde yaklaşık 8 bin kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetimlerde ayrıca çok sayıda ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 22 -29 Haziran tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 850 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bin 985 aracında sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca 3 adet tüfek,

4 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 160 mermi, 26 uyuşturucu hap, 17 uyuşturucu emdirilmiş peçete ve 7 bıçak ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 29 kişi de yakalandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Güvenlik Denetimleri - Son Dakika

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