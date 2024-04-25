Afyonkarahisar\'da hakaret suçundan aranan şahsın evine baskın: Kaçak alkol ve malzemeler ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da hakaret suçundan aranan bir şahsın evine baskın yapan jandarma ekipleri kaçak alkol ile birlikte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olay, Emirdağ ilçesi Eski Kacerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri M.K., isimli şahsın peşine düştü. Ardından şüphelinin adresine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 22 litre kaçak-sahte viski, 25 litre etil alkol, 9 litre kaçak-sahte rakı, 6 adet alkol yapımında kullanılan kit ve 95 adet sahte-kaçak alkol satışında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR