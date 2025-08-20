Afyonkarahisar\'da Havaya Ateş Açılmasına Önlem

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince, düğün ve nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını önlemek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede, ilçe jandarma komutanlıkları ve asayiş timleri tarafından güvenlik amaçlı uygulama yapıldı. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını önlemeyi amaçlayan ekipler, pankart açtı ve vatandaşlara uyarı broşürleri dağıttı. - AFYONKARAHİSAR