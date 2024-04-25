Afyonkarahisar\'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede İ.K., isimli şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahıs Dazkırı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sonrasında işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR