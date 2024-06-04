Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası ile aranan M.N. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.06.2024 08:57
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.N., isimli şahsın 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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