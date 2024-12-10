Afyonkarahisar'da Huzur Denetimi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Huzur Denetimi

Afyonkarahisar\'da Huzur Denetimi

Aranma kaydı olan 17 kişi yakalanırken, 13 sürücüye 50 bin TL ceza kesildi.

10.12.2024 12:12
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Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve huzur denetimlerinde aranma kaydı olan 17 kişi yakalanırken, ayrıca kurallara uymayan 13 araç sürücüsüne de 50 bin 41 TL ceza işlemi uygulandı.

Denetimlerler ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 14 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 17 şahıs olmak üzere toplam 31 şahıs yakalanmıştır. Belirtilen tarihler arasında yapılan 55 şok uygulama esnasında 1.341 şahıs, 532 araç sorgusu yapılmış, 1 araç yakalanmış, 13 araca 50 bin 41 TL ceza işlemi uygulanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 1 tabanca, 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 48 bıçak ve 16 fişek, 5,1 gr uyuşturucu madde, 2 parça uyuşturucu madde ve 82 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Asayiş, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Huzur Denetimi - Son Dakika

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