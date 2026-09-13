Afyonkarahisar'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Afyonkarahisar'da Anıtkaya köyü yakınlarında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Afyonkarahisar'da
İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Anıtkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (54) idaresindeki 03 AGM 771 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan E.M. (54) idaresindeki 54 AKJ 128 plakalı araç çarpıştı.
Kazada 54 AKJ 128 plakalı aracın sürücüsü E.M., kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.A. (45) ise ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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