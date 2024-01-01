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Afyonkarahisar'da İlkokul Öğrencileri Jandarmaya Mektup Yazdı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İlkokul Öğrencileri Jandarmaya Mektup Yazdı

Afyonkarahisar'da Ceylan Emet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, okuma ve yazma öğrendikten sonra Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Minikler, jandarma personellerine yazdıkları mektupları takdim etti.

Afyonkarahisar\'da İlkokul Öğrencileri Jandarmaya Mektup Yazdı
01.01.2024 - 12:50,
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Afyonkarahisar'da okuma, yazma öğrenen birinci sınıf öğrenciler ilk mektuplarını ilçede görev yapan jandarma personellerine yazdı.

Ceylan Emet İlkokulu 1.'nci sınıf öğrencileri yeni yıl dolayısıyla Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Yeni okumaya öğrenen öğrenciler ilçe jandarma da görevli Mehmetçiklere yazmış oldukları mektupları takdim ettiler. Minikler jandarmadan gelen ağabeylerini kapıda karşıladı.

Ardından minikler yazdıkları mektupları İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya ve beraberindeki jandarma personellerine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Jandarma, Emet, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da İlkokul Öğrencileri Jandarmaya Mektup Yazdı - Son Dakika
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