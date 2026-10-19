Afyonkarahisar\'da jandarma 113 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sinanpaşa ilçesinde 113 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Çalışma kapsamında vatandaşlara 'Bağımlılığa Karşı İlk Kale: Aile' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizması olarak kullanılan UYUMA uygulaması hakkında bilgi verilerek uygulamanın kullanımı anlatıldı.