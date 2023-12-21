Afyonkarahisar\'da Jandarma 20 Ruhsatsız Tüfek ve 4 Tabanca Ele Geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma durdurduğu bir kamyonda yaptığı aramada 20 ruhsatsız tüfek ile 4 tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Olay, kent merkezine bağlı Salar beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya'dan kente ruhsatsız silah alacağı bilgisini alan jandarma ekiplerini plakasını belirledikleri kamyonu takibi alıp ardından gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Salar beldesinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 20 adet markası seri numaraları bulunmayan faturasız yivsiz setsiz kısa dipçikli pompalı av tüfeği, 4 adet markası ve seri numarası bulunmayan tabanca ve şarjörleri ile 5 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından S.H.K., isimli şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR