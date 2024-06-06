Afyonkarahisar'da Jandarma Tarafından Eski Eser Operasyonu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Jandarma Tarafından Eski Eser Operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 224 adet eski eser niteliğindeki sikke ve obje ile arama dektörleri ele geçirildi. Olay, Işıklar beldesinde meydana geldi. A.A. isimli şahsın evine baskın düzenleyen ekipler, yapılan aramada eski eserlerin yanı sıra metal arama dedektörü, el dedektörü ve ruhsatsız av tüfeği de buldu. Şahıs gözaltına alındı.

06.06.2024 10:26
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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 224 adet eski eser niteliğindeki sikke ve obje ile arama dektörleri ele geçirildi.

Olay, Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Işıklar beldesinde bir şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu yönünde aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. A.A., isimli şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 224 adet eski eser niteliğindeki sikke obje, metal arama dedektörü, el dedektörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Jandarma Tarafından Eski Eser Operasyonu - Son Dakika

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