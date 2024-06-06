Afyonkarahisar'da Jandarma Tarafından Eski Eser Operasyonu

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir eve yapılan baskında 224 adet eski eser niteliğindeki sikke ve obje ile arama dektörleri ele geçirildi.

Olay, Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Işıklar beldesinde bir şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu yönünde aldıkları istihbarat üzerine harekete geçti. A.A., isimli şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 224 adet eski eser niteliğindeki sikke obje, metal arama dedektörü, el dedektörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR