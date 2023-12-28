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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Üretimi: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kaçak Alkol Üretimi: 2 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan baskında kaçak alkol üretimi yapan bir evde 2 kişi yakalandı. Baskında alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da Kaçak Alkol Üretimi: 2 Kişi Yakalandı
28.12.2023 - 10:30,  Güncelleme: 10:38
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Afyonkarahisar'da kaçak alkol üretilen bir eve yapılan baskında biri 76 yaşında 2 kişi yakalanırken, baskında alkol üretiminde kullanılan malzemelerde ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.B. (76) ve G.G., (67) isimli şahısların evlerinde kaçak alkol ürettikleri yönünde bilgi aldı. Ardından eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 2 adet alkol yapımında kullanılan damıtma düzeneği, bin litre alkol yapımı için hazırlanmış meyve şırası, 15 litre alkol yapımında kullanılan aroma, 8 litre el yapımı viski, 8 litre el yapımı şarap, 6 litre el yapımı bira, 4 litre el yapımı rakı, 3 adet alkol kiti, 2 adet alkol yapımında kullanılan termostatlı rezistans, 7 adet alkol yapımında kullanılan bidon ve 2 adet huni ele geçirdi.

Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Sultandağı, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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