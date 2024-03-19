Afyonkarahisar\'da Kaçak Av Yapan 3 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 şahıs kaçak olarak avladıkları kınalı keklikler ile jandarmaya yakalandı.
Olay, Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Salar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede kaçak avlık yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ardından bölgede devriye gezen ekipler içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 kınalı keklik ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgulamasında ise şahısların isimlerinin E.Ö., Ş.K. ve H.A., olduğu belirlendi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, aynı hastaneye doktora giden hastanın idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaşlı kadın ile eşi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 şahıs ile iş yeri sahibi 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Kumar oynayanlara idari yaptırım uygulanırken, işyeri sahipleri ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem gördü. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında bir hükümlünün de bulunduğu 19 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu 19 kişi yakalandı. Adresler ve zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 274 sentetik ecza hapı, 80 gram sentetik uyuşturucu, 13,6 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Hükümlünün cezaevine gönderildiği, diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda kargoya verilen çekleri çalan ve kurdukları paravan şirketler aracılığıyla da çeklerin tahsilatını yapan 102 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si avukat 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, üzerinde sentetik uyuşturucu bulunan bir şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, aniden yola çıkan bir geyiğe çarpan minibüsteki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazada telef olan geyik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.
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Konya'da kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Kazada ayrıca 5 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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