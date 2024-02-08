Afyonkarahisar\'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 17 Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından 2 iş yerine yapılan baskında 17 adet kaçak cep telefonu ile çeşitli elektronik eşyalar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, kent merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ürün sattığı belirlenen 2 iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 17 adet cep telefonu, 34 adet şarj kablosu, 23 adet şarj adaptörü, 11 adet kulaklık, 7 adet hoparlör ve 3 adet powerbank ele geçirildi. Olayın ardından B.K.,

E.K. ve A.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR