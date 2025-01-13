Afyonkarahisar\'da Kaçak Elektronik Ürün Operasyonu

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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bir adrese yaptıkları baskında yaptıkları aramada 4 adet tuşlu telefon, 21 adet akılı saat, 23 adet müzik çalar,

31 adet şarj kablosu ve 46 adet muhtelif elektronik malzeme ele geçirildi. Olayın ardından 2 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR