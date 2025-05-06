Afyonkarahisar\'da Kaçak Sigara Operasyonu

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 320 paket kaçak sigara ile 80 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezinde 2 iş yeri ve 1 ikamet de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 320 paket kaçak sigara, 80 adet elektronik sigara ve 12 paket puro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR