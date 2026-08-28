Kamyonda başlayan yangın 100 hektarlık alana zarar verdi - Son Dakika
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Kamyonda başlayan yangın 100 hektarlık alana zarar verdi

Kamyonda başlayan yangın 100 hektarlık alana zarar verdi
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında patates yüklü kamyonun balataları aşırı ısınınca alev aldı. Yangın araziye sıçradı ve yaklaşık 100 hektar alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'da patates yüklü kamyonun balatalarının aşırı ısınması sonucu çıkan ve araziye de sıçrayan yangında 100 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Olay, dün Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut'tan Sandıklı istikametine seyir halinde bulunan 06 PYP 95 plakalı patates yüklü kamyon, Çakmaktepe mevkiindeki dik yokuşu çıktığı sırada balatalarının aşırı ısınması sonucu alev aldı. Kamyondan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti. Kamyon kısa sürede alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Bu sırada kamyondaki alevlerin yol kenarında bulunan kuru otlara sıçramasıyla yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin gece boyu süren uğraşları sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yapılan iyi tespitlere göre yangında yaklaşık yüksek darlık alanın zarar gördüğü ve yanan yerler arasında ağaçlarında bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sandıklı, Olaylar, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kamyonda başlayan yangın 100 hektarlık alana zarar verdi - Son Dakika

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