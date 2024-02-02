 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar\'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Karakuyu köyü çıkışında meydana gelen kazada, bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

02.02.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Karakuyu köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S., yönetimindeki 07 HOF 07 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan G.Ç., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement