Afyonkarahisar\'da kano sporunun gelişimi için işbirliği

Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, kentteki kano sporunun gelişmesi için kurumlarla ile işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Kabakçı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Afyonkarahisar'da kano sporunun gelişimi ve yaygınlaştırılması için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, ildeki kano sporunun gelişimi için il müdürlüğü ile işbirliğinde olduklarını söyledi.

İl Müdürü Kasapoğlu ise, kano sporunu Afyonkarahisar'da daha da yaygınlaştırmak, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu hazırlamak için Federasyon ile birlikte çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR