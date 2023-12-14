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Afyonkarahisar'da kano sporunun gelişimi için işbirliği - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kano sporunun gelişimi için işbirliği

Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, kentteki kano sporunun gelişmesi için kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını söyledi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile yapılan görüşmede, kano sporunun gelişimi ve yaygınlaştırılması için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Afyonkarahisar\'da kano sporunun gelişimi için işbirliği
14.12.2023 - 10:38,
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Kano Federasyon Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, kentteki kano sporunun gelişmesi için kurumlarla ile işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Kabakçı, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Afyonkarahisar'da kano sporunun gelişimi ve yaygınlaştırılması için yapılması gereken çalışmalar ele alındı. Kabakçı, Afyonkarahisar'ın kano sporuna elverişli bir coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, ildeki kano sporunun gelişimi için il müdürlüğü ile işbirliğinde olduklarını söyledi.

İl Müdürü Kasapoğlu ise, kano sporunu Afyonkarahisar'da daha da yaygınlaştırmak, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcu hazırlamak için Federasyon ile birlikte çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Gençlik, Spor, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da kano sporunun gelişimi için işbirliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kano sporunun gelişimi için işbirliği - Son Dakika
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