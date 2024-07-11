Afyonkarahisar'da Karı Koca Çift Evlerinde Aynı Tabancayla İntihar Etti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Karı Koca Çift Evlerinde Aynı Tabancayla İntihar Etti

Afyonkarahisar'ın İşıklar beldesinde bir evden gelen silah sesleri üzerine yapılan ihbar sonucu jandarma ekipleri olay yerine gitti. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan bir kadın ve bir erkek şahsı gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, karı koca çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemeler sonucunda, şahısların aynı tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Cenazeler, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

11.07.2024 10:34
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Afyonkarahisar'da karı koca çift evlerinde aynı tabancayla intihar etti.

Olay, kent merkezine bağlı İşıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki bir evden silah sesleri geldi ihbarını alan jandarma ekipleri eve girdiklerinde 2 şahsın yerde hareketsiz yattıklarını gördü. Ardından bölgeye sağlık ekipleri istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biri kadın iki kişinin öldüğünü belirledi. Ardından yapılan incelemelerde şahısların isimlerinin R.E (34) ve karısı D.E. (33) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerinin ardından karı koca çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk tespitlerde ise şahısların aynı tabancayla intihar ettikleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Karı Koca Çift Evlerinde Aynı Tabancayla İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Karı Koca Çift Evlerinde Aynı Tabancayla İntihar Etti - Son Dakika
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