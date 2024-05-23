Afyonkarahisar\'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası Çobanlar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR