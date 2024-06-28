Afyonkarahisar\'da kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adana şu hastanenin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Ö.B.S. isimli şahsın kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildi mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR